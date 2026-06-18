В Самарской области открыт прием заявок на программу «Мама-предприниматель»

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр «Мой бизнес» открыли прием заявок на участие в региональном этапе федерального образовательного проекта «Мама-предприниматель».

В 2026 году программа традиционно пройдет в двух городах - в Тольятти с 31 августа по 4 сентября, в Самаре 7-11 сентября. 14 сентября состоится региональный финал конкурса. Прием заявок осуществляется по ссылке до 24 августа для Тольятти, до 31 августа для Самары.

«С каждым годом все больше женщин стремятся реализовать свой потенциал в предпринимательстве, приносить пользу обществу и менять мир вокруг к лучшему. Приглашаю энергичных и целеустремленных жительниц нашего региона подавать заявки и участвовать в проекте. «Мама-предприниматель» уже зарекомендовала себя как площадка для уверенного старта, получения новых знаний, поддержки единомышленников и экспертов. Уверен, что выпускницы программы реализуют свои инициативы и внесут свой заметный вклад в экономическое развитие Самарской области», - отметил заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Программа Минэкономразвития России «Мама-предприниматель» создана для женщин, которые воспитывают несовершеннолетних детей или находятся в декретном отпуске, и при этом уже начали свой бизнес или только задумываются о его запуске. Проект призван помочь участницам справиться с типичными вызовами, с которыми сталкивается любой начинающий предприниматель: освоить базовые знания о ведении дела, получить возможность для привлечения стартового капитала и найти профессиональную поддержку.

Ключевое требование для участия — наличие бизнес-идеи с реальным потенциалом. В этом году подать заявку теперь могут и те мамы, чей бизнес на конец 2026 года работает не более трёх лет (ранее этот срок ограничивался одним годом). Сферы деятельности не ограничены — от создания изделий ручной работы и услуг в сфере индустрии красоты до производственных проектов.

«Мама-предприниматель» входит в перечень инструментов национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Комплексная программа проходит в два этапа. На региональном этапе участницы осваивают основы ведения бизнеса, дорабатывают бизнес-идеи, получают консультации экспертов и действующих предпринимателей, посещают успешные компании региона. После – защищают свои проекты, лучший из которых получает денежный приз в размере 150 тысяч рублей.

Победительницы региональных этапов и дополнительных треков переходят на федеральный этап. Финалисток выбирает экспертное жюри с помощью голосования.

По результатам программы «Мама-предприниматель» 2025 года проект из Самарской области стал победителем федерального финала. Жительница Тольятти Екатерина Рожкова выиграла главный приз в 1 млн рублей, который позволил запустить мастерскую по пошиву адаптивной одежды для детей.