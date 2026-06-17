Девелопер Level Group провел исследование, чтобы выяснить, как жители Самары относятся к приезду гостей. Как показал опрос, каждый третий самарец (36%) предпочитает сам ходить в гости, нежели собирать гостей у себя дома. А каждый пятый (20%) и вовсе избегает приема гостей. При этом почти каждый второй житель Самары (45%) испытывает стресс, когда гости остаются с ночевкой у него дома. Среди основных причин – отсутствие приватной гостевой комнаты (26%), отсутствие личного пространства для работы (29%) и занятая гостями ванная комната по утрам (14%). Опрошенные также жалуются на резкую смену режима сна (22%), а также сдвиг личных планов и нарушение личных границ (9%).

«По нашим данным, каждый второй самарец (55%) имеет отдельную гостевую комнату. Однако еще 45% опрошенных не имеют отдельного спального места для гостей и вынуждены размещать их в в гостиной или собственной спальне, что конечно же нарушает личные границы. При этом подавляющее большинство опрошенных (96%) признались, что для приема гостей их квартире также не хватает свежего ремонта, а каждый второй (56%) запланировал обустройство жилья уже в этом году», – комментирует пресс-служба Level Group.