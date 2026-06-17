Энергетики «Т Плюс» рассказали воспитанникам детского лагеря «Созвездие» о правилах безопасности вблизи энергообъектов

Специалисты «Т Плюс» провели для летней смены детского лагеря «Созвездие» необычный урок. Энергетики рассказали ребятам о простых правилах безопасности, которые следует соблюдать вблизи тепловых камер и теплотрасс.

Энергетики подготовили для ребят ряд весёлых конкурсов, победу в которых можно было завоевать, если знать, что на улицах родного города важно:

- не наступать на крышки люков;

- не бегать по теплотрассам;

- обходить парящие лужи на улицах стороной;

- не подходить близко к местам проведения ремонтных работ и не заходить за ограждения.

«В летний период мы проводим большое количество ремонтных работ на тепловых сетях. Нам важно предупредить детей, что любые энергообъекты, в том числе, тепловые сети или крышки люков теплокамер — не место для игр. Знание простых правил безопасности и их соблюдение позволит школьникам правильно реагировать на опасные ситуации и избегать их», — отметил заместитель главного инженера по эксплуатации котельных Тольяттинских тепловых сетей Александр Жирнов.

Ярким завершением урока стало шоу мыльных пузырей и полезные подарки от энергетиков – тематические раскраски «История теплоснабжения: от костра до ТЭЦ».