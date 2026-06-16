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«Т Плюс» повысит надёжность теплоснабжения жителей Промышленного района Самары

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«Т Плюс» повысит надёжность теплоснабжения жителей Промышленного района Самары

Специалисты «Т Плюс» начали реконструкцию тепловой сети на улице Солнечной, между улицами Ново-Вокзальная и Шверника. С ходом работ на объекте ознакомились директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов и первый заместитель главы городского округа Самара Михаил Малыхин.

В 2026 году при поддержке Правительства Самарской области энергетикам удалось привлечь средства казначейского инфраструктурного кредита для замены тепломагистралей. Одним из дополнительных объектов стал участок трассы на улице Солнечной. Здесь планируется обновить более 900 метров теплосети.

«В отопительный период мы выявили и устранили здесь несколько дефектов. Чтобы будущей зимой не создавать дискомфорт для горожан, включили замену теплосети в план летних ремонтов. Благодаря поддержке региональных властей мы сможем повысить надёжность теплоснабжения для 73 жилых домов, 6 социальных учреждений и 10 организаций», — рассказал Марат Феткуллов.

На данный момент на улице Солнечной практически завершены земляные работы, ведётся монтаж временного трубопровода, который позволит на время перекладки сохранить для жителей близлежащих домов подачу горячей воды без ограничений.

«В 2022 году энергетики заменили один участок магистрали по улице Солнечной, в этом — выполнят реконструкцию соседнего. Благодаря такому подходу скоро повысится надёжность работы всей теплотрассы в этом районе города», — отметил Михаил Малыхин.

Всего в ходе ремонтной кампании специалистам «Т Плюс» предстоит обновить теплотрассы на 11 участках. Завершить работы энергетики планируют до начала отопительного сезона.

 

Теги: Т ПЛЮС

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