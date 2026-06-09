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«Т Плюс» проведёт очередной этап гидравлических испытаний теплосетей от ТЭЦ ВАЗа

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«Т Плюс» проведёт очередной этап гидравлических испытаний теплосетей от ТЭЦ ВАЗа

С 15 по 21 июня «Т Плюс» проведёт в Автозаводском районе Тольятти очередной этап гидравлических испытаний теплосетей от ТЭЦ ВАЗа. Повышенным давлением холодной воды будет проверена надёжность работы распределительных и квартальных трубопроводов в границах улиц:

- Северная, Вокзальная, Южное шоссе, Офицерская, Дзержинского, Свердлова, Ленинский проспект, Фрунзе, Приморский бульвар, Спортивная;

- Цеховая, Окраинная, Борковская, Полякова, Заставная, Московский проспект, Воскресенская, Революционная, Юбилейная, Ботаническая, проспект Степана Разина.

На время проведения испытаний энергетики приостановят горячее водоснабжение жилых домов, социальных учреждений и организаций.

 

«Т Плюс» призывает жителей соблюдать обязательные правила безопасности:

- не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и люками тепловых камер;

- не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество;

- напомнить детям и подросткам об опасности игр вблизи трубопроводов и мест проведения ремонта коммуникаций.

 

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с управляющими компаниями после завершения ремонтных работ.

Обо всех повреждениях или открытых люках на тепловых камерах просьба сообщать в Тепловую справочную службу (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.

Теги: Т ПЛЮС

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