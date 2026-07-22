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«Т Плюс» проведёт заключительный этап гидравлических испытаний теплосетей в Самаре

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«Т Плюс» проведёт заключительный этап гидравлических испытаний теплосетей в Самаре

Сотрудники «Т Плюс» проведут гидравлические испытания и ремонт 4-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ – финальный этап обязательной проверки городских коммуникаций. В связи с этим с 26 июля по 8 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение жилых домов и организаций в границах следующих улиц: Землянский проезд, Зубчаниновское шоссе, Земеца, Литвинова, Магистральная, Товарная.

Энергетики проверят техническое состояние коммуникаций повышенным давлением холодной воды. Этот способ диагностики является обязательным и наиболее эффективным для определения малонадёжных участков тепловых сетей. Гидравлические испытания выполняются ежегодно в летний период и позволяют отремонтировать изношенные трубы, чтобы исключить риск отключений тепла в зимнее время.

 

Энергетики «Т Плюс» призывают горожан соблюдать правила безопасности:

– ограничить пребывание у коммуникаций, а также разъяснить детям опасность игр рядом с теплообъектами;

– не пытаться пройти или проехать через льющуюся по дороге воду;

– не оставлять автотранспорт рядом с тепловыми сетями.

 

После устранения выявленных повреждений сотрудники «Т Плюс» вместе с персоналом обслуживающих организаций восстановят горячее водоснабжение жилых домов, социальных объектов и организаций.

Энергетики просят жителей Самары при обнаружении дефектов или открытых люков теплокамер сообщать в Тепловую справочную службу (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.

Теги: Т ПЛЮС

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