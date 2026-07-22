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В Самаре выбор доступных для долгосрочной аренды квартир год к году увеличился на 39%

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В Самаре выбор доступных для долгосрочной аренды квартир год к году увеличился на 39%

По данным Авито Недвижимости, выбор доступного для долгосрочной аренды жилья в России по сравнению с июнем 2025 года вырос на четверть. При этом заметнее всего увеличилось предложение компактных объектов: студий год к году стало больше на 39%, «однушек» — на 29%, в то время как двухкомнатных и трехкомнатных квартир — на 19% и 6% соответственно. По сравнению с маем выбор квартир в целом по России практически не изменился, а примерно в половине рассматриваемых городов показал умеренную коррекцию вниз: приближается сезонный пик конца лета — начала осени, когда оборот объектов на витрине ускоряется и наиболее ликвидные лоты быстро покидают экспозицию.

Среди городов исследования* самый заметный прирост предложения год к году отмечался в Санкт-Петербурге (+76%), Липецке (+65%), Екатеринбурге (+62%), Пензе (+54%) и Перми (+50%). В ряде городов количество объявлений показало рост и к предыдущему месяцу: заметнее всего — в Новокузнецке (+14%), Махачкале (+5%), Астрахани, Иркутске и Казани (+3%). Отдельно в Самаре выбор доступных для долгосрочной аренды квартир год к году увеличился на 39%. Прирост предложения в сегменте однокомнатных квартир составил 56% в годовом выражении, двухкомнатных — 30%, студий — 41%.

«Большой объем предложения продолжает создавать для арендаторов комфортные условия выбора, а аренда сохраняет статус удобного способа улучшить жилищные условия для многих россиян. При этом по мере приближения к пику сезона, который традиционно приходится на август, интерес к долгосрочной аренде будет усиливаться, что может повлиять и на корректировку ставок. В данных уже заметны сигналы, предшествующие высокому сезону: рост числа объявлений сменился умеренным снижением во многих городах, тогда как интерес со стороны арендаторов, наоборот, увеличивается — люди заранее смотрят жилье с прицелом на осень и снимают лучшие из доступных вариантов в спокойной обстановке», — комментирует Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды Авито Недвижимости.

Признаки начала высокого сезона аналитики Авито Недвижимости фиксируют по динамике интереса на платформе. Интересоваться долгосрочной арендой жилья россияне стали на 2% чаще, чем в мае 2026 года. Во Владивостоке за месяц интерес вырос на 23%, в Кирове — на 14%, в Ижевске — на 13%, в Хабаровске — на 12%, в Липецке и Перми — на 11% в каждом. Отдельно в Самаре интерес к долгосрочной аренде квартир месяц к месяцу вырос на 6%. Однокомнатными квартирами интересовались на 10% чаще, чем в мае 2026 года,   двухкомнатными — на 3%, трехкомнатными — на 5%.

В среднем по России ставка долгосрочной аренды квартир за год снизилась на 3%. Сильнее всего средние арендные ставки скорректировались в Липецке (-16%), Перми (-8%), Санкт-Петербурге (-5%), Махачкале и Кемерове (-4% в каждом), а также Екатеринбурге и Казани (-3% в каждом). Доступнее всего в июне 2026 снять квартиру на длительный срок можно было в Пензе (19,8 тыс. рублей), Липецке (21,1 тыс. рублей), Кирове (21,6 тыс. рублей), Ульяновске (22,4 тыс. рублей), а также Воронеже (23,1 тыс. рублей). Отдельно в Самаре средняя арендная ставка в июне 2026 года составила 28,6 тыс. рублей (-2% год к году). Средние ставки в городах-миллионниках представлены в таблице.

Сэкономить на переезде также можно за счет аренды квартиры напрямую от собственника. Среди городов-миллионников наибольшая доля таких объявлений в июне 2026 года отмечалась в Краснодаре (89%, +7 п.п. год к году), Челябинске (74%, +9 п.п.), Воронеже (69%, +1 п.п.), Екатеринбурге (62%, +3 п.п.), Перми (58%, +4 п.п.) и Самаре (58%, +10 п.п.). В Москве и Санкт-Петербурге объявлений от собственников примерно половина — 51% (+9,5 п.п.) и 50% (+6 п.п.) соответственно.

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