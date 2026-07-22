В Москве на площадке международного форума-выставки «ОТДЫХ Leisure» Самарская область сможет представить лучшие туристические продукты

На предстоящем 32-м Международном форуме-выставке по туризму «ОТДЫХ Leisure 2026», который пройдет со 2 по 4 сентября в московском «Тимирязев Центре», регион сможет представить свои уникальные круглогодичные туристические предложения профессиональной аудитории.

Развитие туризма в Самарской области сегодня - это пример успешной реализации модели круглогодичного гостеприимства. Регион уверенно закрепил за собой статус лидера туров выходного дня, что обусловлено уникальным сочетанием факторов: выгодным географическим положением, историческим наследием, комфортным климатом и развитой гастрономической культурой.

Туристический потенциал региона базируется на нескольких слагаемых:

- Природные объекты: Национальный парк «Самарская Лука» с его Жигулевскими горами, река Волга как главная водная артерия страны, а также новые памятники природы («Майтуга», «Овраг Куркульный»), создающие базу для экотуризма.

- Космическая столица: Самара неразрывно связана с историей освоения космоса, что привлекает туристов в музеи и технические центры мирового уровня.

- Гастрономия и культура: Традиции пивоварения, самобытная кухня Поволжья и богатое купеческое наследие делают город привлекательным для культурно-познавательного отдыха.

С экспертной точки зрения, фокус Самарской области на сегменте коротких поездок (city-breaks) является стратегически верным решением в текущих экономических реалиях. Удачная логистика позволяет жителям мегаполисов совершать комфортные поездки на 2–3 дня без использования авиасообщения. Это формирует стабильный поток платежеспособной аудитории, которая ищет качественную смену впечатлений. Представление этого продукта на главной B2B-площадке страны позволит масштабировать успешную модель туров выходного дня на федеральном уровне.

Международный форум-выставка «ОТДЫХ Leisure» выступает главной аналитической платформой отрасли в преддверии осенне-зимнего сезона. Это место встречи представителей федеральных ведомств, лидеров мнений и топ-менеджмента ведущих компаний. Подтверждением статуса служат цифры прошлого года: более 8 000 участников, представители 14 стран и свыше 200 спикеров деловой программы.

Главная тема выставки 2026 года — «Туризм: территория сближения», где профессионалы отрасли ищут практические алгоритмы реализации государственных инициатив. Для экспонентов участие становится стратегической инвестицией, обеспечивающей прямой доступ к платежеспособному спросу крупнейших туроператоров России, возможность презентовать продукты целевой B2B-аудитории напрямую и провести десятки целевых встреч для закрытия сделок по контрактингу на следующий сезон непосредственно на стендах.

Мероприятие проходит при поддержке МИДа, Минэкономразвития, Минпромторга и Минсельхоза РФ. Участие региона подтверждает статус Самарской области как надежного партнера, готового к работе в новых экономических реалиях.

Эксперты единодушны: «ОТДЫХ Leisure 2026» послужит фундаментом для дальнейшего развития туризма в России, задавая точные ориентиры для бизнеса и власти.

Пресс-служба международного форума-выставки «ОТДЫХ Leisure»: Александр Парадовский, тел.: + 7 903 143 90 17