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В Самаре стартовал Кубок России по шашкам спорта слепых

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В Самаре стартовал Кубок России по шашкам спорта слепых

Сильнейшие шашисты – гроссмейстеры, мастера спорта и те, кто претендует на получение этих званий – собрались в Самаре на розыгрыш Кубка России по русским шашкам спорта слепых. Турнир стартовал 21 июля и продлится в течение недели.

Соревнования проводятся при поддержке Всероссийской федерации спорта слепых, Самарской областной организации Всероссийского общества слепых, Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Самарской области в рамках государственной программы «Спорт России» с целью популяризации спорта, реабилитации и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья, вовлечения населения в систематические занятия физкультурой и спортом.

В программе Кубка России четыре спортивные дисциплины: молниеносная игра в классе B1 – тотально слепые спортсмены и в классах B2 и B3, быстрая игра и классическая игра среди спортсменов всех классов.

Уровень конкуренции высок: среди участников – действующий чемпион мира по русским шашкам спорта слепых Иван Смурков из Ярославской области.

- Я начал играть в шашки в 2013 году, стало неплохо получаться, уже через год участвовал в первенстве России. Участвовал во многих соревнованиях: чемпионатах России, чемпионатах мира, но так сложились обстоятельства что в Кубке России я играю впервые – это мой дебют, - поделился гроссмейстер.

Составить конкуренцию Ивану Смуркову попытаются в том числе спортсмены из сборной Самарской области. Наша команда представлена здесь в расширенном составе: основа – Ирина Кузьмина, Дмитрий Писнов, Дмитрий Саркисян, Андрей Чернышов, и резерв – Александр Блоховцов, Любовь Блоховцова, Любовь Надеждина, Виктор Долгов, Тимофей Суханов и Надежда Шулепова.

Шашки спорта слепых практически не отличаются от обычных по правилам, но отличаются по инвентарю. Белые и черные фигуры имеют специальное тактильное покрытие, позволяющее различать их цвет и отличать дамку от обычной шашки. 64-клеточная доска имеет углубления, чтобы шашки надежно фиксировались на ней и спортсмен не смахивал бы их случайным движением руки. Секундомер имеет голосовую озвучку, а для записи ходов участники пользуются блокнотами в том числе со шрифтом Брайля.

- Шашки учат думать, анализировать, предвидеть ходы, – рассказал почетный гость соревнований, президент Федерации шашек Самарской области, международной гроссмейстер Олег Дашков. – Очень рад, что проводится такие турниры. Они позволяют спортсменам не только развивать спортивное мастерство, но и адаптироваться, социализироваться. Многие из них играют на очень высоком уровне. Например, недавно мы состязались с Иваном Смурковым: одну партию выиграл я, а в другой Иван меня обыграл.

Классическая программа завершится 25 июля, 26 и 27 июля пройдут рапид и блиц. В соревнованиях принимают участие 26 спортсменов из 9 регионов России.

Фото – Минспорт Самарской области

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