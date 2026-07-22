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Более 800 маскировочных сетей для фронта: результат общей работы волонтеров и Народного фронта

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Более 800 маскировочных сетей для фронта: результат общей работы волонтеров и Народного фронта

В регионе продолжается масштабная работа по плетению маскировочных сетей для нужд специальной военной операции. На этот раз Народный фронт передал благотворительному фонду «Тольятти Зов» 108 рулонов специальной ткани для плетения маскировочных сетей.

В доставке и погрузке столь значительного груза приняли участие активисты Молодёжки Народного фронта Самарской области и студенты Тольяттинского экономико-технологического колледжа. Совместными усилиями они оперативно перевезли все рулоны в фонд, где ежедневно трудятся швеи и добровольцы.

Именно на базе фонда «Тольятти Зов» сейчас кипит работа: опытные мастерицы и неравнодушные жители города объединились, чтобы превратить рулоны ткани в надежную защиту. Благодаря слаженной работе и бескорыстной помощи местных жителей, волонтеры планируют изготовить свыше 800 маскировочных сетей.

Каждая такая сеть помогает спасти жизни наших бойцов. Они используются для укрытия военной техники и укрепления позиций, защищая их от вражеских дронов и авиационной разведки.

«Мы благодарны каждому, кто откликнулся и принял участие в этой работе. Студенты, волонтеры, водители - все работали как единый механизм. Это еще раз доказывает, что, когда мы вместе, мы способны обеспечить наших бойцов надежным тылом и необходимой защитой», - прокомментировала координатор Молодежки Народного фронта Самарской области Ирина Каштанова.

Работа по сбору и доставке материалов продолжается. Волонтеры призывают всех желающих присоединяться к плетению сетей.

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