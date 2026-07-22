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В Самаре для студентов из Китая открылся образовательный интенсив по изучению и модернизации авиадвигателей

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В Самаре для студентов из Китая открылся образовательный интенсив по изучению и модернизации авиадвигателей

Зарубежные гости также познакомятся с русской культурой, побывают в селе, где писал этюды Илья Репин, и поболеют на стадионе ЧМ-2018

В среду, 22 июля, в Самарском университете им. Королёва открылся международный летний научный семинар "Производство и испытание авиационных двигателей". Его участники – 19 студентов из Северо-западного политехнического университета (г. Сиань, Китай) в течение девяти дней будут обмениваться опытом, изучать в Самаре различные аспекты двигателестроения летательных аппаратов, а также представят свои собственные проекты модернизации авиадвигателей и познакомятся с традициями и культурой России. На открытии семинара учащихся приветствовали первый проректор – проректор по науке Анна Розенцвайг и проректор Виктория Болгова.

"Сегодня мы даем старт международному научному интенсиву, в основу которого заложен актуальный и важный инженерный вызов. Наши гости из Китая на базе лабораторий университета ознакомятся с особенностями проектирования, производства и проведения испытаний авиационных двигателей, после чего, разбившись на команды, студенты разработают и защитят свои собственные проекты. Это отличная возможность проверить свои силы в решении актуальных задач двигателестроения и укрепить научные связи между нашими университетами", – отметила Анна Розенцвайг.

В ходе практических занятий участники семинара рассмотрят варианты силовых установок на базе существующих двигателей с применением современных материалов и технологий и проанализируют современные тренды дальнейшего развития газотурбинных двигателей, например, в составе распределенной силовой установки, гибридной и с рекуперацией энергии. По итогам обучения и защиты проектов участники семинара получат сертификат с двумя зачетными единицами по Европейской системе оценки освоения образовательных программ (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS).

В рамках культурной программы иностранные гости познакомятся с Самарой на обзорной экскурсии, посетят местный этнографический музей и Поволжский музей железнодорожной техники, а также проведут день в волжском селе Ширяево, славящемся своей прекрасной природой и культурной историей. Именно здесь великий художник Илья Репин писал этюды и выбирал героев для своей знаменитой картины "Бурлаки на Волге".

"Мы убеждены, что настоящий инженер мирового уровня – это человек с широким кругозором. Поэтому наш семинар построен так, чтобы за эти насыщенные дни китайские студенты увидели Самару во всем ее многообразии. Мы ведем их от лабораторий и учебного аэродрома университета к волжским просторам в самом красивом селе нашего региона Ширяево, от уникальной коллекции Центра истории авиационных двигателей – к русской матрешке и этнографическому музею. Искренне рада, что ребята не только погрузятся в стенах университета в мир технологий, но и прочувствуют душу нашего города: прогуляются по его улицам, разделят с российскими студентами эмоции от футбольного матча на стадионе, на котором проходили матчи Чемпионата мира 2018 года", – рассказала Виктория Болгова.

Организатором семинара выступает управление занятости и карьеры Самарского университета им. Королёва. Летние международные школы для иностранных студентов проводятся ежегодно с 2015 года.

"С 2015 года совместно с коллегами реализуем проект международных краткосрочных образовательных программ и уже более пяти лет активно сотрудничаем с Северо-западным политехническим университетом Китая, – рассказала Ольга Есипова, начальник управления занятости и карьеры Самарского университета им. Королёва. – Благодарим коллег за плодотворное сотрудничество и надеемся, что гости останутся довольны поездкой. В этом году программа как всегда насыщенная и в научной, и в культурной части: знакомство с достижениями мировой и российской науки в сфере двигателестроения, в том числе и в аддитивном производстве, посещение учебного аэродрома нашего университета.

Отдельные слова благодарности волонтерам-студентам Самарского университета, которые помогают гостям чувствовать себя в Самаре как дома".

Завершится семинар 30 июля.

Автор фото: Олеся Орина

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