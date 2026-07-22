Стартовала регистрация на федеральный этап «ГосСтарт.Стажировки»

Если тебе от 18 до 35 лет и ты хочешь прокачать навыки, получить уникальный опыт и стать частью команды федеральных органов - этот шанс для тебя.
Что ждет стажеров?
- 2 недели интенсивного погружения в работу федеральных структур
- стажировки в 35 федеральных государственных органах
- 250 единомышленников из 89 регионов России
Для участников будет разработана индивидуальная карьерная траектория для приобретения реального опыта решения государственных задач, знаний и компетенций. Наставниками станут руководители федерального уровня.
Кто может принять участие?
- студенты вузов 4 курса программ бакалавриата и специалитета
- государственные и муниципальные служащие
- сотрудники подведомственных организаций
По итогам федерального этапа будет сформирован рейтинг 50 лучших стажеров, рекомендованных к трудоустройству в федеральные государственные органы.
Заявки принимаются до 31 июля.