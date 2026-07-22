Самарцам до 15 августа предложили выбрать дизайн остановочных павильонов на площади Революции

В Самаре приступили к завершающему этапу ремонта улицы Венцека в границах улиц Куйбышева и Самарской, а также кольцевой развязки у площади Революции. На объектах уже завершаются укладка и выравнивание асфальта на съездах и ремонт тротуаров. Смонтирована плитка на трех площадках под павильоны остановок общественного транспорта, где уже устроены пандусы.

По словам главы дептранса Андрея Карпочева, на площади Революции в 2026 году установят остановочные павильоны на безопасных островках. Они отделены от дороги и парковки, что обеспечит безопасность людей. Также принято решение разработать для площади Революции павильоны с индивидуальным дизайном.

- С учетом архитектуры и исторической значимости площади каждый житель города сможет выбрать стиль дизайна, который, по его мнению, является наиболее подходящим. Опрос проводится на Госуслугах через Платформу обратной связи до 15 августа 2026 года, - добавил также Карпочев, пишет СитиТрафик.