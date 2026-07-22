Первенство города по гонкам с препятствиями прошло в Самаре

На старт вышли 50 юных спортсменов в разных возрастных категориях: 8–9, 10–11, 12–13, 14–15, 16–17 лет. Дистанция на городском турнире спринтерская – 100 метров с 11 препятствиями, каждое из которых требует силы, ловкости и координации.

Победителями соревнований стали Тихон Лагольм и Ева Иванова (8-9 лет), Дмитрий Королев и Лада Слесарева (10-11 лет), Жан Елисеев и Александра Каранова (12-13 лет), Леонид Копцев и Василиса Чудилина (14-15 лет), Дмитрий Годяев и Алёна Ямаева (16-17 лет).

Победители и призеры смогут принять участие в первенстве области 22-23 августа. По итогам этих соревнований будет сформирована сборная региона, которая отправится в Ярославль на первенство России.