В Самарской области компания незаконно добывала полезные ископаемые

Экологический надзор минприроды выявил факт незаконной добычи полезных ископаемых в Красноярском районе. Как сообщили 22 июля 2026 года в министерстве природных ресурсов региона, компания вышла за границы лицензионного участка и вела вскрышные работы без разрешения. Таким образом, объём изъятых пород составил 570 куб. м.

- Должностные лица были привлечены к административной ответственности. Ущерб недрам оценён в 735 тысяч рублей, но компания отказалась его возместить. Сейчас совместно с природоохранной прокуратурой готовится иск в суд, - также добавили чиновники, пишет СитиТрафик.