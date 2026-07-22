Развитие телеком-отрасли: итоги 2025 года

По итогам прошлого года доходы операторов от услуг мобильной и фиксированной связи составили 1,6 трлн рублей. Граждане остаются основными пользователями в сегменте мобильной связи, тогда как бизнес выступает ключевым потребителем услуг фиксированного интернета и телефонии, а также формирует основной спрос в сегменте межмашинного взаимодействия (M2M). Такие данные содержатся в исследованиях Высшей школы экономики, посвящённых развитию отрасли связи России в 2025 году.

Главные выводы исследования

Мобильная связь. На конец 2025 года к мобильному интернету были подключены 171,8 млн абонентов. В сегменте преобладают физические лица: они составляют 92,7% всех абонентов и генерируют 93,6% трафика.

Средний объём потребления на одного абонента составил 288 ГБ за год.

Число активных сим-карт в сетях крупных и средних операторов связи составило 272,6 млн. Из них 41 млн обеспечивают межмашинное взаимодействие. Столь высокая доля отражает широкое распространение M2M-устройств различного назначения: от банковских терминалов до промышленных датчиков и систем мониторинга.

Фиксированный интернет. Стационарный интернет используют 38 млн абонентов. Частные пользователи преобладают — 94,3%, а их доля в трафике составляет 72,3%. При этом за год на одного корпоративного абонента пришлось 23 221 ГБ трафика — в 6,4 раза больше, чем у физических лиц.

Распределение абонентов по скорости доступа существенно различается у физических и юридических лиц. Высокоскоростное подключение, 100 Мбит/с и выше, характерно лишь для 20% организаций. Среди частных абонентов доля высокоскоростных подключений превышает три четверти. При этом юрлица генерируют кратно больший объем трафика, чем физические лица. Это связано с активным обменом данными между серверами и облачными хранилищами.

M2M-сегмент. В 2025 году крупные и средние операторы получили от сервисов Интернета вещей 19,6 млрд рублей, что соответствует 1,8% их доходов от мобильной связи. На сегмент приходится 1,6% мобильного интернет-трафика.

Эти услуги востребованы преимущественно в корпоративном секторе: доля M2M-сервисов в мобильном интернет-трафике юрлиц достигает 18,1%.

Сегмент занимает нишевое положение по объёму трафика и доходов от мобильной связи. Вместе с тем он играет важную роль для бизнеса как технологическая основа для предоставления сервисов с предсказуемой нагрузкой и устойчивым объёмом потребления данных.

Ориентиры для развития

Таким образом, для потребительского сегмента важны мобильность и скорость, для корпоративного — стабильность, объём и надежность каналов передачи данных. Разные требования населения и бизнеса к услугам связи и телеком-инфраструктуре могут служить ориентиром при разработке мер, направленных на развитие отрасли, и тарифных стратегий операторов связи.