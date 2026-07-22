Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс для предпринимателей «Люди дела — 2026»

До 1 сентября Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» принимает заявки на всероссийский ежегодный конкурс «Люди дела-2026».

Конкурс «Люди дела» - это ежегодное событие, которое направлено на выявление и поощрение лучших представителей российского бизнеса, которые своим трудом и достижениями формируют экономический фундамент страны. Цель конкурса – поддержка бизнес-проектов и инициатив, а также продвижение ценностей отечественного предпринимательства через поиск, отбор, описание и распространение успешных бизнес-практик и решений.

Конкурс проводится с 2018 года. В этом году заявки принимаются по шести номинациям: «Человек дела», «Драйвер отрасли», «Экспортер года», «Прорыв года», «Деловая леди», «Благое дело».