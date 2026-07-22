Суд оставил под стражей екатеринбуржца, который хотел украсть икону в Самаре

Самарский областной суд отказался смягчать меру пресечения жителю Екатеринбурга. Мужчина пытался похитить церковные ценности из храма «В честь Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии» на улице Чапаевской.

Известно, что 6 мая А. с двумя подельниками планировал тайно вынести икону «Преподобного Гавриила», драгоценные металлы и ювелирку массой 65 граммов и стоимостью не менее 382,9 тыс. рублей.

Довести дело до конца помешал помощник настоятеля. Злоумышленники скрылись, но позже их задержали.

Самарский районный суд продлил арест до 5 августа. Защита просила избрать более мягкую меру пресечения. Облсуд изучил сведения о госте из Екатеринбурга и не нашел оснований для этого. Постановление оставили без изменений, пишет Самара-МК.