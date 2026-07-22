Минцифры представило проект доктрины по борьбе с киберпреступностью

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций представило проект доктрины развития системы противодействия киберпреступлениям. Документ разработан совместно с другими ведомствами и определяет приоритеты, цели, задачи и основные направления в этой сфере.

Предполагается, что технологическая основа доктрины будет подготовлена до 2030 года, тогда же начнется поэтапное внедрение механизмов противодействия. Развивать и совершенствовать эти механизмы будут до 2035 года.

О каких именно мерах идет речь, не указано. Ведомство указывает, что доктрина содержит не готовые решения, а направления деятельности. Ожидается, что по ним будут разрабатывать новые нормативно-правовые акты. Минцифры подчеркивает, что после общественного обсуждения в документ могут внести изменения, пишет Коммерсантъ.