Жительница Новокуйбышевска ответила перед законом за нецензурную брань

В ходе ежедневного мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой зафиксировано нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественном месте.

На кадрах запечатлено, как девушка в вечернее время на Волжском проспекте в Самаре с использованием микрофона и акустической колонки исполняла музыкальные композиции, в текстах которых звучали нецензурные высказывания.

В ходе проверки сотрудники Отдела МВД России по г. Новокуйбышевску установили личность нарушительницы. Ею оказалась безработная жительница Новокуйбышевска 2005 года рождения.

Полицейские выяснили местонахождение женщины и доставили её в территориальный отдел внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего. С нарушительницей провели профилактическую беседу, разъяснили нормы законодательства и недопустимость действий, нарушающих общественный порядок.

Собранный в отношении местной жительницы административный материал по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» направлен в Ленинский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

В ходе судебного заседания девушка полностью признала свою вину, выразила раскаяние и подтвердила, что осознала недопустимость подобного поведения в общественных местах.

Суд, изучив материалы дела, признал жительницу Новокуйбышевска виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде административного штрафа.