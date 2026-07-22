С 25 по 26 июля Самара станет литературной столицей Поволжья! Здесь пройдет книжный фестиваль «По краям», где соберутся писатели, издатели и любители книг, а также представители культурных, художественных и творческих индустрий.
Основной площадкой события станет Музей модерна (ул. Фрунзе, 159), а некоторые мероприятия пройдут в галерее «Виктория» (ул. Некрасовская).
В программе фестиваля:
➡️ книжная ярмарка
➡️ лекции
➡️ презентации
➡️ мастер-классы
➡️ экскурсии и встречи с исследователями, переводчиками и издателями
☑️ Вход свободный!
На фестиваль в Самару в выходные можно добраться на пригородных поездах АО «Самарская ППК» по следующим маршрутам:
- Уфа – Самара
- Сызрань-1 – Самара
- Похвистнево – Самара
- Тольятти — Самара