С 25 по 26 июля Самара станет литературной столицей Поволжья! Здесь пройдет книжный фестиваль «По краям», где соберутся писатели, издатели и любители книг, а также представители культурных, художественных и творческих индустрий.

Основной площадкой события станет Музей модерна (ул. Фрунзе, 159), а некоторые мероприятия пройдут в галерее «Виктория» (ул. Некрасовская).

В программе фестиваля:

➡️ книжная ярмарка

➡️ лекции

➡️ презентации

➡️ мастер-классы

➡️ экскурсии и встречи с исследователями, переводчиками и издателями

☑️ Вход свободный!

На фестиваль в Самару в выходные можно добраться на пригородных поездах АО «Самарская ППК» по следующим маршрутам: