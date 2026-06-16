В Госдуме предложили разрешить массовые обзвоны россиян

Госдума в ходе пленарного заседания одобрила во втором и третьем чтениях законодательный акт, который расширяет круг организаций, имеющих право осуществлять масштабные голосовые обзвоны абонентов.

Документ стал частью второго пакета мер, направленных на борьбу с киберпреступностью. Ранее подобные коммуникации могли инициировать исключительно государственные структуры, теперь же круг инициаторов существенно расширяется, пишут "Известия".

Согласно новым нормам, массовые вызовы разрешаются в ситуациях, когда их проведение прямо предписано федеральными законами или подзаконными актами президента, правительства либо Центрального банка. В первую очередь это касается кредитных организаций, которые получают право оповещать клиентов о потенциально опасных операциях, чтобы предотвратить хищение средств. Законодатели специально оговорили, что такие звонки будут бесплатными для принимающей стороны – плата с абонентов не взимается.

При этом инициатор обзвонов обязан чётко обозначать цель каждого вызова, чтобы получатель понимал, с какой именно информацией к нему обращаются. Ключевое нововведение – это допуск банков к автоматизированному информированию при сохранении требования о прозрачности и безвозмездности для клиентов. Ожидается, что в ближайшие 1-2 года под действие закона подпадут все сервисы, активно взаимодействующие с большим количеством пользователей.

В первую очередь изменения затронут банковский сектор, где голосовые уведомления будут применяться при выявлении подозрительных транзакций. Также активно подключатся государственные и муниципальные службы для оперативного информирования населения о чрезвычайных ситуациях. Страховые компании и операторы связи, уже имеющие опыт рассылки уведомлений, теперь смогут легально использовать голосовой канал без прежних регуляторных ограничений.

Постепенно новые правила охватят и другие отрасли: представители жилищно-коммунального хозяйства, медучреждения и владельцы маркетплейсов начнут обзванивать клиентов по поводу задолженностей, аварийных отключений или статусов заказов. Фактически происходит сдвиг в сторону голосовой связи от привычных СМС и пуш-уведомлений там, где важно гарантированно доставить сообщение адресату. Однако эксперты предупреждают: расширение практик повышает риски для пользователей, поэтому любые входящие звонки стоит перепроверять через официальные приложения или сайты, ни в коем случае не передавая собеседникам коды подтверждения.

Рост голосового трафика создаст дополнительную нагрузку на операторов связи. Им потребуется наращивать мощности антифрод-систем, усиливать фильтрацию и чётко маркировать входящие вызовы. Основные издержки будут связаны не с пропускной способностью сетей, а с обеспечением доверия к каналу – верификацией источников и борьбой с подменой номеров. Прямого повышения тарифов для абонентов не ожидается, однако косвенно расходы могут быть заложены в стоимость услуг компаний-инициаторов обзвонов, пишет МК.