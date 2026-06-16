15 июня в Алексеевском районе в ДТП пострадали пятеро

15 июня в Алексеевском районе в 02:10 50-летний мужчина, управляя минивэном Toyota Wish, двигался по 106 км автодороги «Подъезд к г. Оренбург от М-5 «Урал»» со стороны Оренбурга в направлении Самары. В пути следования выехал на полосу, предназначенную для встречного движения в месте, где это разрешено, и допустил столкновение с грузовым автомобилем Scania в составе полуприцепа МАЗ, под управлением 63-летнего мужчины, движущимся во встречном направлении. Водитель минивэна и его пассажиры – 45-летняя женщина и четверо мужчин возрастом 39, 35, 29 и 23 лет госпитализированы.