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Десять знаков отличия «За безаварийную работу» вручены водителям Трамвайно-троллейбусного управления Самары

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Десять знаков отличия «За безаварийную работу» вручены водителям Трамвайно-троллейбусного управления Самары

15 июня в рамках оперативного совещания в администрации города нагрудными знаками отличия «За безаварийную работу» I-III степеней были награждены сотрудники муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» города Самары — 6 водителей троллейбуса и 4 водителя трамвая. 

Большинство награжденных — водители первого класса, отработавшие в Трамвайно-троллейбусном управлении от 9 до 33 лет. Некоторые из них также являются водителями-наставниками, которые обучали новичков управлению трамваями разных моделей, включая современные модели 71-911ЕМ «Львенок» производства «ПК Транспортные системы».

«Одна из главных черт наших водителей — умение решать сразу несколько задач. Они следят не только за дорогой, но и за контактной сетью, состоянием путей, строго соблюдают график движения. Комфорт пассажиров и безаварийная работа всегда были и остаются главными приоритетами нашего предприятия, которому уже более 111 лет», – отметил директор МП «Трамвайно троллейбусное управление города Самары» Дмитрий Петров.

До конца 2026 года нагрудные знаки «За безаварийную работу» будут вручены еще 70 сотрудникам Трамвайно-троллейбусного управления города Самары.

Отметим, что ведомственная награда учреждена Минтрансом РФ почти 10 лет назад для водителей общественного транспорта, которые не допускали нарушений Правил дорожного движения и других нормативных правовых актов в сфере безопасности при эксплуатации транспортных средств. Знаком отличия I степени награждаются водители, под управлением которых безаварийный пробег составил свыше 400 тысяч километров, II степени — свыше 250 тысяч километров, III степени — более 150 тысяч километров.

Напомним, менее чем за полтора года в Самаре заменено почти 2/3 подвижного состава ТТУ, регулярно задействованного на линиях. Пассажиров обслуживают 71 современный низкопольный односекционный трамвай модели 71-911ЕМ «Львёнок» и 3 трехсекционника «Витязь-М». Параллельно ведется капремонт линии по ул. Ново-Садовой — это 5 км трамвайных путей от ул. Ново-Вокзальной до ул. Гастелло, а также обновление трамвайных путей на 15 перекрестках.

Теги: Городской транспорт

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