В рамках нацпроекта «Семья» Самарское хореографическое училище приобрело музыкальные инструменты

В 2026 году Самарское хореографическое училище вошло в число участников национальных проектов России.
В рамках нацпроекта «Семья» приобретены музыкальные инструменты, интерактивные учебные пособия и нотный материал.
В настоящее время проводится работа по оснащению балетных залов и учебных аудиторий интерактивными экранами.
Все это открывает новые возможности для студентов и преподавателей, обогащая и выводя на современный уровень учебный процесс.
Среди ключевых приобретений — акустическое фортепиано «Соната» и концертный двухголосный баян "Ясная поляна". Преподаватели отмечают, что качественное звучание инструментов позволяет глубже погружаться в музыкальную теорию и развивать исполнительское мастерство. Обновлённый фонд нотного материала помогает расширять репертуар.
Училищем приобретены интерактивные пособия по учебным дисциплинам «Слушание музыки» и «Музыкальная грамота».
«Эти цифровые продукты позволят более наглядно изучать историю музыки и музыкальную грамоту, делая сложный материал доступным и интересным для самых младших учащихся», - делится преподаватель специальных дисциплин Школы Самарского хореографического училища Фаева Вероника Владимировна.
В ближайших планах — приобретение интерактивных комплексов (экранов), который станет центральным инструментом для проведения занятий по профессиональным дисциплинам и теоретических лекций.
Внедрение нового оборудования и расширение учебного фонда создаёт в стенах училища уникальную творческую среду, что, безусловно, влияет на формирование высококлассных специалистов в области искусства.
Фото: минкульт СО