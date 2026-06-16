В рамках нацпроекта «Семья» Самарское хореографическое училище приобрело музыкальные инструменты

В 2026 году Самарское хореографическое училище вошло в число участников национальных проектов России.

В рамках нацпроекта «Семья» приобретены музыкальные инструменты, интерактивные учебные пособия и нотный материал.

В настоящее время проводится работа по оснащению балетных залов и учебных аудиторий интерактивными экранами.

Все это открывает новые возможности для студентов и преподавателей, обогащая и выводя на современный уровень учебный процесс.

Среди ключевых приобретений — акустическое фортепиано «Соната» и концертный двухголосный баян "Ясная поляна". Преподаватели отмечают, что качественное звучание инструментов позволяет глубже погружаться в музыкальную теорию и развивать исполнительское мастерство. Обновлённый фонд нотного материала помогает расширять репертуар.

Училищем приобретены интерактивные пособия по учебным дисциплинам «Слушание музыки» и «Музыкальная грамота».

«Эти цифровые продукты позволят более наглядно изучать историю музыки и музыкальную грамоту, делая сложный материал доступным и интересным для самых младших учащихся», - делится преподаватель специальных дисциплин Школы Самарского хореографического училища Фаева Вероника Владимировна.

В ближайших планах — приобретение интерактивных комплексов (экранов), который станет центральным инструментом для проведения занятий по профессиональным дисциплинам и теоретических лекций.

Внедрение нового оборудования и расширение учебного фонда создаёт в стенах училища уникальную творческую среду, что, безусловно, влияет на формирование высококлассных специалистов в области искусства.

Фото: минкульт СО