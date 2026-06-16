Двое директоров региона продолжат участие во втором туре конкурса «Директор года России — 2026»

Двое директоров из Самарской области продолжат участие во втором туре заочного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России — 2026».



Организатор конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации.



В первом испытании участники:



проверяли свои знания в сфере государственной образовательной политики;

решали управленческие задачи.



В рамках нового этапа «Марафон публикаций» директора расскажут о своих школах, поделятся опытом и представят свою позицию по важным вопросам обучения и воспитания.



Также участникам предстоит пройти испытание «Групповая работа», где нужно будет совместно найти решение профессиональной задачи.



Всего во второй тур состязаний вышли 114 руководителей из 50 регионов страны. Самарскую область представят директор ГБОУ ООШ № 18 г. Сызрани Пудаева Екатерина Юрьевна и директор ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани Буртаева Ольга Владимировна.



Имена финалистов станут известны до 6 июля, а победителя объявят 1 октября в Государственном Кремлёвском дворце.

Фото: минобразования СО