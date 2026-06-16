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17 июня в Самару прибывает «Поезд Победы»

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В Самаре «Поезд победы» будет находиться 17 и 18 июня. Время работы экспозиции: с 10.00 до 19.00, последняя группа в 18:20. 

В Самару прибывает первая в мире иммерсивная передвижная выставка «Поезд Победы». 17 июня на первом пути железнодорожной станции «Самара» сделает остановку 10-вагонный состав, в котором размещена экспозиция о событиях Великой Отечественной войны. В Самаре «Поезд победы» будет находиться 17 и 18 июня. Время работы экспозиции: с 10.00 до 19.00, последняя группа в 18:20. 
Историческая реальность выставки воссоздана с помощью современных мультимедийных технологий – дополненной реальности, объемного звука и театрального освещения реалистичных скульптурных композиций. Полное погружение в историю дает специальное аудиосопровождение.
Регистрация для посещения «Поезда Победы» в Самаре уже открыта. Зарегистрироваться и получить бесплатный билет можно на сайте проекта проездпобеды.рф. Зарегистрированный билет поступит на указанную электронную почту. 
Учитывая интерес к экспозиции «Поезда Победы» и ограниченное количество аудиогидов для групп, посетители также могут слушать экскурсию через мобильное приложение, доступное для iPhone и Android. Посетить поезд можно также в режиме онлайн, ознакомившись с 3D-туром на сайте проекта.
«Поезд Победы» — это уникальный проект, который невозможно пропустить. Это настоящее путешествие в историю. Когда идёшь по этим вагонам, видишь лица, слышишь голоса — понимаешь, что никакой учебник не передаст этого. Это надо увидеть. И особенно важно, что сегодня эту возможность получают тысячи самарцев: школьники, студенты, рабочие коллективы, семьи. Мы часто говорим о патриотическом воспитании, о сохранении памяти — но здесь нет лишних слов. Здесь всё говорит само за себя. Благодарю организаторов за этот проект и призываю всех, кто ещё не успел, обязательно посетить «Поезд Победы», - отметил Сергей Рязанов, координатор федерального партийного проекта «Историческая память» в Самарской области, председатель Думы г.о. Самара.
«Поезд Победы» — это именно тот случай, когда слова «надо сходить» - не формальность, - считает депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин. «Мы привыкли читать о войне в книгах или смотреть в фильмах, но здесь ты оказываешься внутри. Особенно важно, что проект доступен каждому: достаточно зарегистрироваться на сайте и прийти. Два дня — 17 и 18 июня в Самаре — и поезд уедет. Я точно не хочу пропустить эту возможность. И вам советую: найдите время, приходите с семьями, приводите детей», - призвал он.
Напомним, что 15-16 июня «Поезд Победы» находился в Тольятти. Среди посетителей выставки было много семей и трудовых коллективов.  
«Этот уникальный проект позволяет молодому поколению лучше узнать историю Великой Отечественной войны, осмыслить, что такое мир и какой ценой досталась нашей стране Победа. До мелочей показан солдатский быт, работа санитарного поезда, прозвучало много важной информации, которой нет в учебниках», - поделился впечатлениями заместитель директора по воспитательной работе тольяттинской школы №90 Дмитрий Кочемасов.

Теги: Самара

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