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Экскурсии по следам императорской семьи Романовых стартуют в Самаре

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Экскурсии по следам императорской семьи Романовых стартуют в Самаре

В июне в Самаре стартует серия экскурсий по местам, которые посещала царская семья Романовых. Это совместная инициатива администрации города и АНО «Самарский областной центр развития кинохроники» в рамках соглашения о присоединении региона к федеральному историко-культурному туристическому проекту «Императорский маршрут», заключенного Правительством Самарской области, Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и Министерством экономического развития РФ. Всего на территории Самары в экскурсионный маршрут включено 14 объектов.

«Запуск экскурсий по «Императорскому маршруту» — важный шаг в развитии историко‑культурного туризма Самары и региона в целом, – отметила заместитель главы города Самары Ольга Слесарева. – Это возможность по‑новому взглянуть на знакомые улицы, через историю зданий, памятников и площадей показать, как наш город был связан с российской императорской династией, привлечь внимание к уникальному наследию. Уверена, проект найдёт отклик у старшего поколения и молодёжи. Особенно рекомендую сходить на экскурсии школьникам».

Участники экскурсий познакомятся с историческими зданиями, памятниками и локациями, где побывали члены императорской фамилии. Среди ключевых точек маршрута — Вознесенский собор (ул. Степана Разина, 78), где в 1879 году был крещён внук императора Николая I, родившийся в Самаре; площадь Революции с местом размещения бывшего памятника императору Александру II; площадь Куйбышева (ранее — Николаевская, в честь основателя Самарской губернии императора Николая I); Женское епархиальное училище (ул. Фрунзе, 96); гостиница Е.Н. Аннаева (ул. Куйбышева, 66); дом К.Ф. Реутовского (ул. Ленинградская, 20) и другие знаковые объекты.

«Этот проект — возможность показать Самару, ее известных жителей и гостей в разные эпохи, приблизить к современному зрителю и сложить разрозненные кусочки кинохроники в единую картину развития нашего самобытного города. Наши гиды будут знакомить участников экскурсии с различными локациями и достопримечательностями Самары, рассказывая, каким образом они связаны с императорской семьей. Важный штрих — ретроспектива: возможность сравнить то, как улицы, площади и скверы города выглядят сейчас, и то, какими их запечатлела кинохроника более века назад. Кинохроника будет демонстрироваться на планшетах в режиме реального времени», – отметил директор АНО «Самарский областной центр развития кинохроники» Александр Безуглов.

Присоединиться к проекту и побывать на экскурсии можно, записавшись по электронной почте: pressa@roskinohronika.ru. На данный момент экскурсии назначаются по мере сбора заявок, время и место старта прогулки организаторы сообщают участникам дополнительно.

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