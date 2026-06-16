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Тольятти стал лидером по росту площади покупаемых квартир

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Тольятти стал лидером по росту площади покупаемых квартир

Аналитики «Циана», ведущей в России цифровой платформы операций с недвижимостью, выяснили, что в 2026 г. средняя площадь приобретаемых квартир увеличивается после снижения в прошлом году.

Тольятти стал лидером по увеличению площади. К апрелю 2026 года показатель достиг 56,2 кв. м, что на 24% больше, чем в конце 2025 года. Это самый высокий показатель роста среди 40 анализируемых. В лидерах также Воронеж, Саратов, Новокузнецк и Сочи (+15-24%), но во всех этих локациях, кроме Воронежа, показатели волатильны и заметно меняются от месяца к месяцу из-за сравнительно небольшого числа сделок. В Москве средний метраж вырос на 11% к концу прошлого года, в Санкт-Петербурге – на 5%.

В прошлом году средняя площадь приобретаемых на первичном рынке квартир снизилась – в декабре показатель был на 7% ниже по сравнению с   декабрём 2024 г. (45 кв.м. против 48,6 кв.м.) Высокие рыночные ставки и продолжающийся рост цен вынуждали покупателей делать выбор в пользу более компактного жилья. Стремительное снижение показателя произошло в конце года, но причина была иной – перед ожидаемым ужесточением условий семейной ипотеки заключалось много спонтанных сделок (а площади таких квартир обычно меньше, чем тех, которые приобретаются обдуманно для собственного проживания). Похожая ситуация была весной 2024 г. перед завершением безадресной льготной ипотеки.

В 2026 г. вновь стали покупать более просторные квартиры – к апрелю относительно конца 2025 г. площадь приобретенного жилья увеличилась в среднем по городам на 7% или 3 кв.м. (48,1 кв.м. против 45 кв.м.).

«После изменения условий семейной ипотеки на рынке стало меньше спонтанных и инвестиционных сделок: были запрещены донорские схемы, в результате чего повысилась доля покупателей, которые приобретают квартиры для собственного проживания – а значит, и с лучшими характеристиками», – комментирует Елена Бобровская, ведущий аналитик «Циана».

Резкий скачок показателя произошел как раз после введения новых правил. Подобный рост был после завершения льготной ипотеки в июле-сентябре 2024 г. Кроме того, постепенно становится доступнее рыночная ипотека, а цены почти не растут (в среднем +2% к концу 2025 г.).

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