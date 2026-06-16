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Заявки на форум «Сильные идеи для нового времени» ждут до 25 июня

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заявки на форум «Сильные идеи для нового времени» ждут до 25 июня

До 25 июня 2026 года можно подать заявку на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени». «Интерес к форуму побил все рекорды, и мы продлеваем срок приема идей», - сообщили организаторы форума - Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Уже поступило около 39 тысяч заявок из 89 субъектов РФ.

От инициаторов из Самарской области поступило более 1600 предложений, больше всего на трек «Национальная социальная инициатива» - около 1000 идей. Среди них поддержка материнства, отцовства и детства, ветеранов СВО и членов их семей, охрана здоровья, социальная поддержка людей старшего возраста, внедрение ИИ в социальную сферу и здравоохранение, создание рабочих мест в малых городах и сельской местности, развитие интеллектуальных систем и пр.

Участником может стать любой зарегистрированный пользователь крауд-платформы идея.росконгресс.рф. Заявки принимаются по пяти направлениям:

● Национальная социальная инициатива;

● Национальная предпринимательская инициатива;

● Национальная кадровая инициатива;

● Национальная экологическая и климатическая инициатива;

● Национальная технологическая инициатива.

Форум помогает доработать идею или проект с экспертами, собрать команду для реализации, получить поддержку от АСИ и партнёров (медиа, помощь в выходе на рынки и другое), а также представить проект руководству страны.

За прошедшие годы форум «Сильные идеи для нового времени» значительно укрепил свой авторитет, получил деятельную поддержку со стороны органов власти, крупных российских корпораций и общественных организаций. Он помог многим талантливым людям и целым бизнес-командам осуществить задуманное, воплотить в жизнь намеченные планы.

Авторы лучших решений выступят в финале форума, который состоится 10–11 августа в Нижнем Новгороде.

Рассказать о своей инициативе можно на https://идея.росконгресс.рф/.

 

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