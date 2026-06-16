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Объявлен старт премии «Совесть» 2026 года

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Объявлен старт премии «Совесть» 2026 года

Объявлен старт очередного конкурса на присуждение Международной гуманитарной премии «Совесть» имени Альберта Лиханова за вклад в дело защиты детства. В этом году она будет присуждаться уже в третий раз.

Премия «Совесть» — это высшее общественное признание для тех, кто бескорыстно помогает детям. Её учредили Российский детский фонд и Фонд Альберта Лиханова для поддержки благотворительности в интересах детей и сохранения памяти об Альберте Анатольевиче Лиханове — выдающемся писателе и общественном деятеле, человеке, который сам стал символом милосердия.

«Премию «Совесть» мы проводим в память об Альберте Анатольевиче Лиханове, в поддержку той немногочисленной когорты людей, которым не безразлична чужая боль, а слово «совесть» - не вышедший из обихода анахронизм. Этой премией мы не только выскажем им своё общественное преклонение, но и постараемся доказать самому обществу, что именно это слово должно стать квинтэссенцией любого человеческого бытия», – заявил председатель Российского детского фонда Дмитрий Альбертович Лиханов.

Два прошедших конкурсных года продемонстрировали, что премия стала поистине народной и охватила практически всю страну: ежегодно в оргкомитет поступают сотни заявок на номинирование из большинства регионов страны. Среди кандидатов - представители всех слоев общества: педагоги, врачи, социальные работники, деятели культуры и искусства, военнослужащие, благотворители, волонтеры – люди доброй воли, посвящающие свое свободное время, силы и средства на благо детей. Премия не только масштабно отразила картину осуществляемой в нашей стране благотворительной деятельности, но и показала, как много людей через хотят выразить признательность тем, кто беззаветно помогает детям.

Среди победителей премии «Совесть» 2024 и 2025 годов – Татьяна Сорокина, мать-героиня, воспитавшая более 80 приемных детей; Валентин Дикуль, создатель первого в стране центра реабилитации больных с последствиями детского церебрального паралича, Евгений Жилицын, заведующий ортопедо-травматологическим отделением для детей Республиканского травматологического центра ДНР, прооперировавший более 1000 детей с огнестрельными и минно-взрывными травмами…

В 2026 году премия будет присуждаться по следующим номинациям:

Милосердие и забота. Присуждается деятелям культуры, науки, образования и здравоохранения, общественным деятелям за безвозмездный труд в интересах детей, моральную поддержку и заботу о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Благотворительность. Присуждается деятелям культуры, общественным деятелям, руководителям и сотрудникам предприятий разных форм собственности за материальную помощь детям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, учреждениям, в которых дети находятся на длительном лечении и реабилитации.

Духовная защита. Присуждается общественным активистам, сотрудникам организаций социальной сферы (школ, библиотек, клубов, центров культуры), которые своей общественной, творческой и иной профессиональной деятельностью вносят большой вклад в духовно-нравственное воспитание детей, формирование их гражданской и семейной идентичности.

Во имя мира и жизни. Присуждается деятелям культуры, общественным деятелям за выполнение миссии посланца мира в горячих точках, помощь детям в зоне военных действий, природных и техногенных катастроф.

Искусство ради добра. Присуждается деятелям  культуры и искусства, оказывающим благотворительную помощь детям и силой своего таланта вдохновляющим общество на добрые дела.

Специальная премия по литературе и журналистике. Присуждается авторам произведений для детей и о детях, раскрывающих мир детства и привлекающих внимание государства и общества к актуальным вопросам защиты прав и законных интересов детей.

Гран-при премии «Совесть». Присуждается деятелям культуры, науки, образования и здравоохранения, общественным деятелям за выдающиеся заслуги в деле защиты детства.

Обладатель Гран-при премии «Совесть» получит уникальную награду — статуэтку,   выполненную в виде стилизованной капли слезы ребенка. Лауреатам будут вручены   медали и памятные дипломы.  

Среди членов жюри такие авторитетные для всей страны люди, как заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев; режиссер Андрей Кончаловский; первый заместитель Секретаря Общественной палаты РФ, Герой России Вячеслав Бочаров; протоиерей Николай Соколов, настоятель храма Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее; художественный руководитель Российского академического молодежного театра, народный артист России Алексей Бородин; народный художник России, академик Василий Нестеренко;   председатель попечительского совета Фонда Альберта Лиханова Мария Назаренко; депутат Думы Чукотского автономного округа, заместитель директора Чукотской торговой компании Дмитрий Иванов; председатель правления Кировского отделения РДФ Валентина Иванова. Возглавит жюри председатель   Российского детского фонда Дмитрий Лиханов.

В 2026 году заявку на премию можно будет подать с 24 июня по 15 августа. Право номинирования предоставляется российским государственным и общественным организациям, благополучателям (организациям, учреждениям, физическим лицам), детским благотворительным организациям (в том числе, дружественных стран). Право выдвижения на специальную   премию по литературе и журналистике предоставляется также творческим объединениям и союзам, средствам массовой информации, книжным издательствам.

Имена лауреатов Международной гуманитарной премии «Совесть» имени А. Лиханова за вклад в дело защиты детства будут объявлены к 13 сентября 2026 года, дню рождения А.А. Лиханова. Церемония награждения состоится в день рождения фонда 14 октября 2026 года в Москве.

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