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ВАЗ в Красноглинском районе Самары врезался в машину для дорожных работ

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ВАЗ в Красноглинском районе Самары врезался в машину для дорожных работ

15 июня на территории Самарской области зарегистрировано одиннадцать дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало семнадцать человек, в том числе четверо несовершеннолетних. 

Так, в Красноглинском районе Самары в 22:15 40-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2115, двигался по Красноглинскому шоссе со стороны улицы Дубравной в направлении улицы Зеленой. В пути следования, возле дома № 17, допустил наезд на стоящий автомобиль ГАЗель 3009, осуществляющий дорожные работы, о чем свидетельствовали соответствующие дорожные знаки. Водитель легковой автомашины госпитализирован.  

Теги: ДТП

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