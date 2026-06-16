ВАЗ в Красноглинском районе Самары врезался в машину для дорожных работ

15 июня на территории Самарской области зарегистрировано одиннадцать дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало семнадцать человек, в том числе четверо несовершеннолетних.

Так, в Красноглинском районе Самары в 22:15 40-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2115, двигался по Красноглинскому шоссе со стороны улицы Дубравной в направлении улицы Зеленой. В пути следования, возле дома № 17, допустил наезд на стоящий автомобиль ГАЗель 3009, осуществляющий дорожные работы, о чем свидетельствовали соответствующие дорожные знаки. Водитель легковой автомашины госпитализирован.