Холодное водоснабжение частично приостановят в Куйбышевском районе Самары

Вечером 16 июня в Куйбышевском районе города Самары начнутся ремонтно-восстановительные работы на крупном водоводе диаметром 700 мм. Работы ресурсоснабжающая компания ООО «Самарские коммунальные системы» сосредоточит в районе дома № 5 по ул. Придорожной. Ориентировочно они начнутся в 20:00 и завершатся по планам до 08:00 17 июня.

В указанный период на 32-х улицах района будет приостановлено холодное водоснабжение части домов:

- ул. Зеленая, дома №№ 4-25;

- ул. Кишиневская, дома №№ 1-24;

- ул. Калининградская, дома №№ 1-52;

- ул. Стадионная, дома №№ 1-14;

- ул. Грозненская, дома №№ 1-42;

- ул. Фасадная, дома №№ 1-28;

- ул. 40 лет Пионерии, дома №№ 15-24;

- Пугачевский тракт, дома №№ 8-80;

- ул. Рижская, дома №№ 1-9;

- пер. Строителей, дома №№ 1-13;

- ул. Молдавская, дома №№ 1-24;

- ул. Нефтяников, дома №№ 2-51;

- пер. Торговый, дома №№ 1-28;

- пер. Долотный, дома №№ 4-16;

- пер. Ново-Молодежный, дома №№ 1-11;

- ул. Придорожная, дома №№ 5-17;

- ул. Медицинская, дома №№ 1-17;

- ул. Бакинская, дома №№ 5-40;

- ул. Эльтонская, дома №№ 4-8;

- ул. Трубная, дома №№ 1-53;

- ул. Ржевская, дома №№ 1-37;

- ул. Олонецкая, дома №№ 1-29;

- ул. Вологодская, дома №№ 1-15;

- ул. Боровая, дома №№ 4-30;

- ул. Опорная, дома №№ 1-13;

- ул. Собинская, дома №№ 1-25;

- ул. Ляпиговская, дома №№ 1-9;

- ул. Фестивальная, дома №№ 1-6;

- ул. Восковая, дома №№ 3-7;

- ул. Ковровская, дома №№ 4-10;

- ул. Арбатская, дома №№ 1-9;

- ул. Заводская, дома №№ 1-5.

Ресурсоснабжающая компания приносит извинения за временные неудобства, просит с пониманием отнестись к необходимости обновления коммуникаций для дальнейшей стабильной подачи холодной воды, а также просит жителей указанных домов заранее запастись водой для бытовых нужд.