В Самаре планируют запустить новую трамвайную линию

Магистраль Центральная в Самаре должна стать полноценной городской дорогой с 6 полосами. Также по ней планируют пустить трамваи. Такое решения принял региональное министерство градостроительной политики, которое сейчас обсуждает концепцию пространственного развития Самары. Этот документ ляжет в основу будущего генплана города.

Ведомство разрабатывает Единый документ территориального планирования Самары совместно с научно-исследовательским институтом перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга.

Первый этап работы — градостроительный анализ ситуации. Его представили правительству и экспертному сообществу в начале 2026 года. В анализе показаны исходные данные, проблематика и преимущества, которые есть у Самары, пишет 63.ру.

«Второй этап работы — разработка концепции: варианты, по которым может развиваться областная столица. За основу взято количество населения, которое предположительно будет жить в Самаре. Прорабатывают оптимистичный, негативный и базовый прогноз», — объяснили в министерстве градостроительной политики.

Представители ведомства отметили, что основой развития Самары станут транспортно-логистический, общественно-деловой и природный каркасы.

«У города качественная и продуманная транспортная система. Специалисты из Санкт-Петербурга убеждены, что ее необходимо более эффективно использовать и развивать. Поэтому магистраль Центральная должна стать полноценной городской дорогой с 6 полосами и с общественным транспортом. На новую дорогу надо завести и новую трамвайную ветку: она разгрузит пассажиропоток с двух других параллельных улиц города», — рассказали в Минграде.

Над концепцией будут совместно работать мэрия и все региональные министерства.

«В проработанном видео она будет отражена уже в генеральном плане и правилах землепользования и застройки, из которых и состоит Единый документ территориального планирования Самары», — добавили в пресс-службе ведомства.

Рассматривался и вариант строительства четырехполосной магистрали. Но эксперты посчитали такое решение слишком мелким для города-миллионника.