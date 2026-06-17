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Самарские управленцы среди победителей конкурса «Лидеры России» в новом командном формате

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Самарские управленцы среди победителей конкурса «Лидеры России» в новом командном формате

В Москве подвели итоги шестого сезона флагманского проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Победителями стали 60 управленческих команд из 33 регионов страны.

В категории «Сборные управленческие команды» в числе победителей представители Самарской области: Евгений Можаровский из Межрайонной ИФНС России №15 и Роман Муковнин из компании «Молочный край».

Итоги финальных испытаний утвердил Наблюдательный совет конкурса. Финалисты получат право на обучение по специальной образовательной программе по командообразованию, разработанной в РАНХиГС и Мастерской управления Сенеж, а осенью примут участие в суперфинале.

«Сейчас мир меняется, и в одиночку в нем уже ничего не добьешься, успеха достигают управленческие команды. Поэтому в этот раз перед нами стояла особо сложная задача, поставленная Президентом, – сделать конкурс не личностей, а команд. Такого в мире еще никто не делал. 75 000 управленцев из России и 66 иностранных государств подали свои заявки на конкурс «Лидеры России. Команда». В финале в этот раз абсолютно рекордное количество – 1 400 человек, то есть 280 команд. Победителями определены по 15 команд в каждой категории. Все они этой осенью смогут принять участие в большом суперфинале. Наш конкурс называется «Лидеры России. Команда», потому что все мы одна команда, команда Президента, команда страны», – сказал Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, Председатель Наблюдательного совета конкурса управленцев «Лидеры России» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Кириенко.

Он отметил, что за восемь лет существования конкурса его участниками стали более миллиона человек из 150 стран. Сотни победителей прошлых лет сделали успешную карьеру, став губернаторами, министрами и руководителями крупнейших корпораций.

 

 

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