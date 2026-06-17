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Отрадненское предприятие оптимизировало производство вторичного алюминия

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Отрадненское предприятие оптимизировало производство вторичного алюминия

Отрадненское ООО «Торговый дом «Реметалл» завершило внедрение бережливых технологий на потоке производства вторичного алюминия марки АВ-87. Проект оптимизации реализован в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», к которому предприятие присоединилось в конце 2025 года.

ООО «ТД Реметал» основано в 2000 году и является одним из лидеров российской вторичной металлургии и стратегически важным для Самарской области поставщиком металлургических сплавов. Основными заказчиками продукции предприятия выступают «ММК», «Северсталь», «НЛМК», «КАМАЗ», «КУМЗ», предприятия «РУСАЛа», «АВТОВАЗ» и Трубная металлургическая компания.

Производство вторичного алюминия марки АВ-87 по ГОСТ 295-98 выбрано в качестве пилотного проекта для внедрения бережливых технологий не случайно: продукт востребован в металлургии как раскислитель и восстановитель.

В рамках диагностики потока производства рабочая группа предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) выявила более 30 проблем. Среди ключевых — длительное остывание готовой продукции (8 часов в смену), занятость людей на других операциях (120 минут в смену), отсутствие или неисправность погрузчика (50 минут в смену), повторное взвешивание перед отгрузкой (30 минут в смену), неполная загрузка биг-бэгов (750–850 кг вместо 1000 кг, перерасход мешков на 15%).

В рамках диагностики эталонного участка «Переплавка сырья» внедрен почасовой производственный анализ, позволяющий руководству оперативно выявлять фактические причины простоев и своевременно принимать управленческие решения. Проведена работа по упорядочению рабочих мест в соответствии с системой 5S. Для водителей организованы специализированные посты по оформлению путевых листов и отчетной документации с внедрением единых стандартов заполнения.

Кроме того, произведена замена дутьевого вентилятора на наклонном миксере №8, что обеспечило устранение дефицита воздуха, сокращение времени плавления шихты и нагрева металла. В результате дополнительный объем выплавки увеличен на 1,5–2 тонны в сутки.

«Мы выбрали один из ключевых продуктов и не ошиблись: мы видим потери и знаем, как их устранить. Самое важное, что у нас появился свой инструктор по бережливому производству. Это значит, что процесс улучшений не остановится», - говорит генеральный директор предприятия Сергей Китаев.

В рамках реализации пилотного проекта по внедрению инструментов бережливого производства достигнута устойчивая положительная динамика ключевых операционных показателей. По итогам этапа зафиксирован рост выработки на 25,4% при одновременном сокращении длительности производственного цикла на 23,2%. Кроме того, объем незавершенного производства удалось снизить на 24,9%.

«В настоящее время в проекте принимают участие 227 предприятий региона. Совокупный экономический эффект от внедрения инструментов бережливого производства превышает 3 млрд рублей. Достигнутые результаты в полной мере соответствуют целевым ориентирам федерального проекта «Производительность труда», реализация которого направлена на повышение конкурентоспособности предприятий и укрепление устойчивости региональной экономики. Участие в проекте позволяет хозяйствующим субъектам выявлять внутренние резервы повышения эффективности и усиливать свои рыночные позиции», - отмечает врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Участие в федеральном проекте бесплатное. Подробнее на сайтах: производительность.рф и эффективность.рф.

Фото – ООО «ТД «Реметалл»

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