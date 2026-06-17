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ADA Granta и Kia Rio — лидеры трейд-ина в Самарской области: что сдают дилерам чаще всего

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ADA Granta и Kia Rio — лидеры трейд-ина в Самарской области: что сдают дилерам чаще всего

Эксперты Автохаба проанализировали структуру рынка трейд-ина. О том, какие автомобили самарские дилеры получают от клиентов чаще всего, рассказал Николай Дробушевич, руководитель бизнес-направления «Автохаб» в Авито Авто.

В 2026 году трейд-ин остается одним из ключевых каналов пополнения складов дилеров. По данным Авито Авто, в целом по России на него приходилось около 33% поступлений автомобилей. Средняя цена выкупа в трейд-ин составила 1 млн рублей. Еще около 12% — доля трейд-апа и 30% стока — комиссионные продажи, доля которых за год увеличилась на 3 п.п. На выкуп «с улицы» приходится около 21% пополнения складов.

По данным Авито Авто, за прошедшие 5 месяцев 2026 года лидером по доле автомобилей, которые клиенты сдают дилерам в рамках трейд-ина, в Самарской области стала отечественная LADA: на нее приходится 30% от общего объема. Второе место занимает южнокорейский бренд Kia с показателем 9%, замыкает тройку лидеров Hyundai, доля которого составила 7%. В первую десятку марок вошли Renault (7%), Nissan (5%), Chevrolet (4%), Volkswagen (4%), Skoda (3%), Haval (3%), а также Chery (3%).

«Трейд-ин традиционно остается главным каналом пополнения стока дилеров, который напрямую коррелирует с восстанавливающимися продажами новых автомобилей. При этом актуальность “комиссии” в последние годы заметно выросла во многом благодаря тому, что этот канал пополнения стока не требует оборотного капитала для постановка автомобиля на склад. Вместе с этим мы видим, что “выкуп с улицы” достаточно сильно зависит от ключевой ставки, и постепенное ее снижение оживляет этот канал пополнения стока», комментирует данные по России Николай Дробушевич.

В модельном ряду LADA безусловным лидером по обмену у дилеров стал седан Granta — на него приходится 38% от всех сдаваемых в трейд-ин автомобилей бренда. За ним следуют LADA Vesta с долей 26%, LADA Kalina (12%), кроссовер LADA XRAY (7%) и седан LADA Priora (6%).

Если рассматривать структуру трейд-ина Kia, то здесь уверенно доминирует седан Rio с долей 42% от общего объема марки. Далее следуют модели Sportage (17%), Ceed (12%), Cerato (9%) и Soul (6%).

У Hyundai наиболее востребованным в трейд-ине оказался бестселлер Solaris — 41% от общего объема марки. Следом расположился кроссовер Creta (21%).

«Рост спроса на кроссоверы и внедорожники с пробегом в целом по России (+27% за год) закономерно приводит к увеличению доли авто повышенной проходимости в структуре трейд-ина», — дополняет Николай Дробушевич.

В общем зачете моделей, наиболее востребованных у дилеров при обмене, лидирует LADA Granta с долей 11%. Далее следует LADA Vesta (8%), замыкает тройку Kia Rio (4%). В топ-10 вошли: LADA Kalina (4%), Hyundai Solaris (3%), LADA XRAY (2%), LADA Priora (2%), Renault Duster (2%), Chevrolet Niva (2%) и Kia Sportage (2%).

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