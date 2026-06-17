Россиян предупредили о мошенниках, представляющихся военкорами

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, представляясь родственникам участников специальной военной операции (СВО) военными корреспондентами. Они сообщают о якобы подготовке материала о погибшем или пропавшем без вести военнослужащем и предлагают помощь в оформлении выплат, наградных документов или поиске дополнительной информации. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве заявили, что злоумышленники используют эмоциональное состояние родственников, чтобы манипулировать ими. Их расчет строится на сильном желании семей получить информацию о близком человеке.

Отмечается, что подобные действия могут происходить как через личные сообщения, так и в группах, где родственники ищут пропавших бойцов.

В МВД настоятельно рекомендуют сохранять бдительность и перепроверять любую подобную информацию через официальные каналы связи соответствующих ведомств и организаций. Это поможет избежать мошенничества и защитить свои данные, пишет МК.