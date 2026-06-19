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Аферисты предлагают выпускникам изменить результаты ЕГЭ

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Аферисты предлагают выпускникам изменить результаты ЕГЭ

Злоумышленники звонят выпускникам школ от лица экспертных комиссий и предлагают скорректировать результаты ЕГЭ за дополнительную плату, а в итоге исчезают с деньгами, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Защитник".

"В период сдачи государственных экзаменов школьники и их родители испытывают сильный стресс, связанный с публикацией результатов ЕГЭ и последующим поступлением в университеты. Мошенники понимают это и активно пользуются возникшей ситуацией: они звонят от лица предметных комиссий и предлагают "улучшить" результаты экзаменов за дополнительную плату", - сообщили в сервисе.

Отмечается, что злоумышленники обещают гарантированно изменить итоги экзамена, убеждая потенциальную жертву с помощью методов психологического давления и манипуляции. Если потенциальная жертва соглашается, ей присылают ссылку для проведения предоплаты за "будущее оказание услуги".

"После получения оплаты "помощники" исчезают - никаких изменений результатов не происходит", - добавили там.

В сервисе напомнили, что официальные комиссии никогда не звонят участникам ЕГЭ с подобными предложениями, а любые манипуляции с результатами экзаменов строго запрещены. Все официальные результаты государственных экзаменов публикуются только на специализированных ресурсах, а оспорить их можно только через подачу апелляции.

 

Теги: Мошенники

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