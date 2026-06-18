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22-летняя студентка из Самарской области хотела устроится на работу, но попалась на мошенников

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22-летняя студентка из Самарской области хотела устроится на работу, но попалась на мошенников

22-летняя студентка из Самарской области при поиске подработки увидела объявление о работе. Девушка связалась по номеру телефона, где ей рассказали о высоком заработке, графике работы и ее обязанностях. После того как местная жительница согласилась выйти на работу, собеседник сразу же ее предупредил, что для того, чтобы «закрепить» за ней место, ей нужно перевести денежные средства на счет, который ей пришлют. Девушка, доверившись, перевела более 100 тысяч рублей. После перевода местная жительница хотела связаться с собеседником, но ее номер уже был в черном списке. Спустя непродолжительное время и после многократных попыток дозвониться девушка поняла, что стала жертвой злоумышленников. Местная жительница обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Полиция Самарской области напоминают: ищите вакансии на проверенных площадках. Тщательно проверяйте работодателя через открытые реестры и отзывы, не платите ни за какие этапы трудоустройства и не передавайте личные и банковские данные на ранних этапах. Насторожитесь, если обещают нереалистично высокую зарплату при минимуме требований, расплывчато описывают обязанности или торопят с решением, — лучше всё перепроверить или отказаться.

Теги: Мошенники

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