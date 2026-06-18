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Атака около 180 беспилотников на Москву стала самой массовой за два года

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Атака около 180 беспилотников на Москву стала самой массовой за два года

Атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую столицу стала самой крупной за последние два года. Об этом 18 июня сообщило агентство ТАСС на основе данных мэра Москвы Сергея Собянина.

С начала суток силами ПВО Минобороны России по информации Собянина было сбито около 180 БПЛА.

До этого момента наибольшее количество дронов — 81 единицу — уничтожили в первой половине суток 17 мая. Днем ранее, 16 мая, силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 38 беспилотников, еще 61 вражеских БПЛА сбили 7 мая. В ночь на 17 июня Собянин также сообщал об уничтожении 60 беспилотников, летевших к столице.

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