В Самарской области стартует ежегодный Всероссийский конкурс «Народный участковый»

В Самарской области стартует Всероссийский конкурс «Народный участковый-2026», организованный Министерством внутренних дел Российской Федерации и призванный способствовать повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции. Конкурс традиционно пройдет в три этапа. Первый этап – районный: голосование пройдет с 11 по 20 августа; Второй – региональный: голосование пройдет с 7 по 16 сентября. Победители двух этапов определяются большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования.

На третьем – федеральном этапе, который пройдет в октябре текущего года, - честь представлять Самарскую область будет предоставлена участнику, занявшему 1 место во втором этапе конкурса. Отдать голос за лучшего представителя подразделения участковых уполномоченных полиции своего муниципального образования жители региона смогут на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области, где будет размещена информация об участковых уполномоченных полиции с разбивкой по территориальным органам. Участники голосования смогут узнать сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане.