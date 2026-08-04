Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на вечер вокальной и органной музыки “Библейские истории”.

Выступят лауреат международных конкурсов Юлия Маркова (меццо-сопрано) и Анна Карпова (орган).

В программе произведения И.С. Баха, И. Кунау, А. Дворжака, которые связаны и вдохновлены Книгой книг. Слушателей ждет знакомство с музыкой не только известной, но и малознакомой, тематически связанной с библейскими сюжетами.

Концерт входит в цикл мероприятий, приуроченных к празднованию 450-летию лютеранства в России и к 150-летию синодального перевода Библии на русский язык.

11 августа (вторник) в 19:00

6+

Вход: 600 руб. и 400 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам)