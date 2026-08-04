почти три четверти жителей Самары обращают внимание на спортивную инфраструктуру при выборе дома

Специалисты Авито Недвижимости и Авито Товаров провели опрос и узнали, что большинству жителей Самары (71%) важна спортивная инфраструктура при выборе жилья. При этом жители современных жилых комплексов тренируются регулярно вдвое чаще, чем жители классических многоквартирных домов (26% против 13%). Большая часть респондентов также использует для спорта тренировочный инвентарь и в среднем тратит на его покупку около 18 000 рублей в год.

Результаты опроса* показали, что 8 из 10 жителей Самары занимаются спортом. Из них 17% тренируются часто — не менее трех раз в неделю, и среди молодежи 18–24 лет доля таких регулярных занятий выше и достигает 22%. Еще 20% ходят на тренировки 1–2 раза в неделю, а 26% занимаются несколько раз в месяц. Отдельная группа респондентов тренируется сезонно, например, только весной или летом, — таких 11%, и немного больше их среди зумеров (13%).

Среди тех, кто живет в современных жилых комплексах, построенных за последние пять лет, регулярно занимаются спортом 26% — это в два раза больше, чем среди жителей многоквартирных домов более старших лет постройки, где таких 13%.

Наличие спортивной инфраструктуры рядом с домом назвали важным 71% жителей Самары, которые занимаются спортом. При этом для 13% это один из ключевых критериев при выборе района и дома, и чаще так отвечала молодежь 18–24 лет (19%).

У 56%** опрошенных вблизи жилья есть парковая зона или набережная для активного отдыха. Почти половина (41%) имеет доступ к открытым спортивным площадкам или воркаут-зонам с турниками, брусьями и тренажерами. Также у 41% недалеко от дома находится спортивное поле, например, для футбола, баскетбола, волейбола или тенниса.

Большая часть респондентов (56%) в целом удовлетворена инфраструктурой для спорта в своем районе. Причем каждого четвертого (27%) полностью все устраивает. Однако 34% отметили, что некоторых возможностей для тренировок вне дома не хватает или они отсутствуют вовсе.

В основном опрошенные используют для тренировок силовой инвентарь — домашние тренажеры, штанги, гири и гантели (46%)**. У 39% есть легкий фитнес-инвентарь — эспандеры, фитнес-резинки, коврик для йоги. 34% предпочитают аэробные нагрузки на свежем воздухе и используют для этого велосипеды, ролики, скейтборды и прочее. А 32% используют мячи, ракетки, воланчики и другое. Полноценные кардиотренажеры — например, беговая дорожка или эллипсоид есть у 17%.

Покупают такие товары обычно в специализированных спортивных офлайн-магазинах или в супермаркетах (54%)**. Еще 41% направляются за ними на крупные площадки электронной коммерции. 19% ищут спорттовары на сайтах и в приложениях конкретных брендов или спортивных сетей, а 18% — в торговых центрах. И еще 15% покупают все необходимое для тренировок «с рук» на онлайн-платформах объявлений.

Тратят на спортинвентарь в среднем 18 000 рублей в год. 28% удается уложиться в 5 000 рублей, а 23% — в сумму от 5 000 до 10 000 рублей. У 32% обычно уходит на это от 10 000 до 20 000 рублей, 10% тратят от 20 000 до 50 000 рублей, а 6% — еще больше.

* онлайн-опрос среди 10 000 совершеннолетних россиян проводился в июне 2026 года.

** возможно несколько вариантов ответов, поэтому сумма больше 100%.