Россияне на 30% чаще стали интересоваться вторым гражданством островных стран

Россияне стали на 30% чаще проявлять повышенный интерес к оформлению второго гражданства или вида на жительство (ВНЖ) островных государств. Об этом сообщили юристы.

По словам юристов и консультантов, которые передает РБК, по итогам первой половины 2026 года на 30% вырос интерес россиян ко второму гражданству и ВНЖ таких островных стран, как Вануату, Сан-Томе и Принсипи, Науру и Маврикий.

Основатель LWM Consulting и LWM Estate Ленара Рахманова считает, что повышение такого спроса связано с поиском российскими бизнесменами возможности получить дополнительные инструменты международной мобильности. То же самое эксперты говорят и в отношении состоятельных семей из России.

Ранее сообщалось, что в 2025 году, по результатам исследования сервиса «Купибилет» с участием более 1 200 россиян из городов-миллионников, каждый десятый гражданин РФ обладал вторым паспортом или видом на жительство в другой стране. Наибольшей популярностью среди россиян, уже имеющих или желающих получить второй гражданский статус, пользовались страны СНГ — их выбрал 51% опрошенных, пишет Ура.ру.