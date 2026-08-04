Творческий беспорядок на рабочем месте предпочитают 25% самарцев

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.



63% самарцев признались, что предпочитают безупречный порядок в своем рабочем пространстве: «Порядок очень важен. Чтобы не было лишнего мельтешения перед глазами, и все нужное можно быстро найти»; «Так приучили»; «Порядок на работе — порядок в голове»; «Творческий беспорядок — это для дома, рабочее место должно выглядеть по-человечески».



Творческий хаос предпочитают 25%: «В работе идеальный порядок — не главное»; «В каждом хаосе есть своя структура»; «Если все постоянно складывать, развешивать и т.д., то времени уходит очень много».



Еще 12% затруднились с ответом: «Когда аврал и делается одновременно несколько дел, задач, то творческий беспорядок вполне может присутствовать».



Среди мужчин сторонников беспорядка заметно больше, чем среди женщин: 30% против 20% соответственно.



Молодежь до 35 лет к творческому бардаку на рабочем месте относится лояльнее (28—29%), чем те, кто старше (20—23%).



Горожане с доходом от 150 тысяч рублей меньше всего зациклены на порядке (57%) и гораздо более терпимы к хаосу на рабочем месте (32%).





Время проведения: 14—23 июля 2026 года