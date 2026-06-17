В Госдуме рассказали о повышении нескольких видов пенсии летом 2026 года

Летом 2026 года в России ожидается повышение сразу нескольких видов пенсионных выплат, включая перерасчет для работающих пенсионеров и рост накопительных пенсий. Об этом 17 июня сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).

«Летом 2026 года прибавки к пенсии будут идти сразу по нескольким основаниям. 1 августа пройдет ежегодный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров», — отметил он в беседе с ТАСС.

По словам парламентария, перерасчет коснется пенсионеров, за которых работодатели в 2025 году перечисляли страховые взносы, еще не учтенные в размере пенсии. Он уточнил, что сумма прибавки будет индивидуальной и зависит от заработка, стажа и количества пенсионных коэффициентов.

Говырин также сообщил, что с 1 августа вырастут накопительные пенсии по итогам инвестирования пенсионных средств за прошлый год. Он добавил, что для отдельных категорий граждан предусмотрен рост срочных пенсионных выплат, связанных с программами софинансирования и направлением материнского капитала на будущую пенсию.

Кроме того, парламентарий отметил, что увеличение выплат может затронуть пенсионеров при достижении 80 лет, а также получателей страховой пенсии с иждивенцами или подтвержденным северным и сельским стажем. По его словам, перерасчеты и надбавки будут производиться автоматически.

Также в августе возможен пересмотр профессиональных доплат бывшим летчикам гражданской авиации и работникам угольной промышленности, уточнил Говырин. Эти выплаты рассчитываются отдельно и зависят от стажа, заработка и поступивших дополнительных взносов.