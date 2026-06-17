Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, скрывавшегося в Самаре от нижегородских стражей правопорядка

В вечернее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, который находился на маршруте патрулирования в Промышленном районе Самары, получил от дежурного сообщение о срабатывании «тревожной кнопки». Помощь стражей правопорядка потребовалась в супермаркете, расположенном на проспекте Кирова. Группа задержания незамедлительно направилась по указанному адресу.

Работники торговой точки рассказали прибывшим патрульным, что с помощью системы видеонаблюдения выявили посетителя, который пытался похитить товар. Росгвардейцы задержали правонарушителя – у него при себе находилось кофе общей стоимостью почти три тысячи рублей. Проверяя личность задержанного по информационным базам данных, сотрудники Росгвардии выяснили, что он находится в федеральном розыске. Нижегородские полицейские разыскивали мужчину 1979 года рождения, поскольку он скрылся от органов предварительного следствия.

Патрульные передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства и передаче инициатору розыска.