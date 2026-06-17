В России с 1 сентября изменятся правила предоставления платных медуслуг

В России с 1 сентября изменятся правила оказания платных медицинских услуг, в том числе появится возможность дистанционного заключения договора. Об этом 17 июня сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В порядке оказания платных медицинских услуг предусмотрены изменения, включая возможность дистанционного заключения договора при наличии у медицинской организации сайта или мобильного приложения. Также медорганизации будут обязаны передавать данные в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Кроме того, корректируются требования к договорам: при анонимном обращении пациенту не потребуется указывать паспортные данные, а в документе теперь обязательно будут фиксироваться сроки оказания услуг, тогда как ранее указывались только условия и сроки ожидания.