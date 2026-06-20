Расходы россиян на поддержание здоровья выросли на четверть

В России зафиксирована смена ценностных ориентиров потребителей в сторону осознанного образа жизни и профилактики заболеваний. Согласно исследованию Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) за январь – ноябрь 2025 года, с которым 20 июня ознакомились «Известия», совокупные расходы граждан на поддержание здоровья увеличились на 26% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

Количество транзакций и число покупателей в данной сфере выросло на 11%. Средний чек в «здоровьесберегающих» категориях достиг 1293 рублей, продемонстрировав рост на 13,3% по сравнению с уровнем прошлого года. Наиболее существенные траты зафиксированы в стоматологии и ортодонтии.

В свою очередь, одним из ключевых факторов выбора товаров стало доверие к производителю. Исследование показало, что 68% россиян готовы прекратить покупки у бренда из-за недобросовестной рекламы, а 76% отказываются от товаров при столкновении с несправедливо высокой ценой, которую воспринимают как обман ожиданий. Кроме того, 74% покупателей не рассматривают компании, не имеющие прозрачного цифрового следа — сайта, отзывов или публичных упоминаний.

В вопросе выбора продукции потребители ориентируются на мнение лидеров мнений. Так, 61% россиян доверяют отзывам блогеров, в которых упоминаются как преимущества, так и недостатки товаров. Для 48% респондентов критически важна демонстрация эффекта «до и после», а 34% считают фактором доверия реальные истории других клиентов. В связи с этим высокую эффективность показывают форматы видеообзоров, распаковок и тест-драйвов, пишут "Известия".